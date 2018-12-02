Факты ICTV – Выпуск 12:45 (02.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 2.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: затишье на передовой как перед бурей; Европарламент призывает остановить строительство газопровода Северный поток-2; Александр Гвоздик стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Опубликовано Декабрь, 02 в 14:30



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