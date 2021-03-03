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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ситуация с коронавирусом ухудшается — в шести областях уровень госпитализации выше нормы; спасатели предупреждают о массовых подтоплениях в нескольких областях страны и призывают людей не выходить на хрупкий лед; в Верховной Раде отчитывается ГБР; Соединенные Штаты ввели новые санкции против России за Навального.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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