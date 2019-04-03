Факты ICTV – Выпуск 12:45 (03.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ЦИК считает последние электронные протоколы – остаются сотые процента; Украина доказала, что является демократической страной – в Кабмине комментируют первый тур выборов но главная ситуация с лекарствами; финиш отопительного сезона. В этом году тепло в домах украинцев могут отключить раньше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.