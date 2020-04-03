Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом; количество инфицированных в мире превысило миллион человек — трагическая ситуация в США, Италии; несмотря на эпидемию следим за развитием громких дел — сегодня Верховный Суд рассматривает жалобы на приговор участников трагической ДТП в Харькове; борщевой набор вырос вдвое, а лимоны и имбирь могут позволить себе только состоятельные люди — мы узнавали вернутся ли цены к снижению.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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