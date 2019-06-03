Факты ICTV – Выпуск 12:45 (03.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: избирательный кодекс и закон об импичменте – Верховная Рада берется за работу; в Венеции круизный лайнер врезался в причал; как новое мобильное приложение от украинских разработчиков обещает уменьшить количество авто-хамов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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