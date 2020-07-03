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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.07.2020)

Елена Баранова Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты обстреляли Зайцевое. Погибла мирная жительница; коронавирус в Украине обнаружили почти у 900 человек, 27 умерли; в Верховной Раде премьер отчитывается о ликвидации последствий наводнений на западе Украины; автодвойники на дорогах. Как из-за мошенников можно попасть на штрафы за превышение скорости; невероятные пейзажи и тысячелетняя история. Чем привлекает туристов городок Богуслав Киевской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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