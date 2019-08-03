Факты ICTV – Выпуск 12:45 (03.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: устали ждать – сегодня, отдельным бортом, на пятидесятый скандальный округ вылетели все члены ЦИК; к воде не добраться, улицами ни проехать, а гидрантов катастрофически не хватает – пожарные проверили курорт Коблево. Там отдыхать опасно; есть неделя, чтобы насладиться космическим чудом. Земля входит в поток Персеиды. Ночное небо будут украшать яркие метеориты.

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