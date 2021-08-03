Факты ICTV — Выпуск 12:45 (03.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: убийство или самоубийство? В Киеве нашли мертвым директора Белорусского Дома Виталия Шишова; в Турции локализовали пожара, в Греции аномальная жара, в России смертельный ураган; за год 700 незаконных строек. Одесса зарастает небоскребами; что такое сап-йога и почему она становится популярной среди украинцев.

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