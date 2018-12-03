Факты ICTV – Выпуск 12:45 (03.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: депутаты планируют неделю: над чем будут работать – смотрите в прямом включении; как в Эстонии дают вторую жизнь старым советским хрущевкам; в США поймали водителя, который уснул на скорости 100 километров в час.

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