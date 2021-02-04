Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в инфекционной больнице Запорожья, где лечат больных коронавирусом, погибли четыре человека; более 5 тыс. новых случаев коронавируса в Украине, а премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продолжат до 30 апреля; ВР сделала шаг к восстановлению большой приватизации.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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