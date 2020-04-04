Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине за сутки обнаружили еще 154 больных коронавирусом; 20 украинских медиков вылетели в Италию помогать бороться с коронавирусом и перенимать опыт; Киев установит на улицах камеры с 65 млн грн, которые будут распознавать температуру тела; как пережить карантин без последствий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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