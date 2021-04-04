Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.04.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обострение на Донбассе, один военный погиб; Харьковщина вышла на первое место по количеству больных коронавирусом; Киев с 5 апреля на жестком локдауне, общественный транспорт только по спецпропускам; Западный мир второй год подряд встречает Пасху в локадуне; в Украине ожидается ощутимое похолодание.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-04-04
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