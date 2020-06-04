Факты ICTV — Выпуск 12:45 (04.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Верховной Раде решают правительственные кадровые вопросы; почти 600 новых больных в сутки, коронавирус в Украине взял новый антирекорд; протесты в Америке против полицейского произвола охватили уже 350 городов; американские авто на украинском рынке, как пригнать машину из-за океана.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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