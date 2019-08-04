Факты ICTV – Выпуск 12:45 (04.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: две трагедии за сутки: в штатах Техас и Огайо расстреляли людей – 27 погибших; Юг страны накрыли мощные ливни. Топит Одесскую область, а на Николаевщине сильный дождь лил непрерывно 12 часов; они защищают украинское небо – свой профессиональный день отмечают военно-воздушные силы.

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