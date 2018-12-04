Факты ICTV – Выпуск 12:45 (04.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство Франции откладывает подорожание топлива; уникальные 3D пазлы – разработка отечественных изобретателей; концерт латвийских хулиганов классической музыки в Киеве.

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