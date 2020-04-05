Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вирус распространяется по стране, выявлено 26 новых случая инфицирования, в общем коронавирус унес 32 жизни в Украине; в столице горел Крещатик и сухостой вокруг Киева, от вони люди закрывали окна; последний день перед усилением карантинных мероприятий, полиция закрывает парки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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