Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 10 тыс. больных. И только чуть больше тысячи прививок в сутки; безумные пробки, очереди на транспорт, повышенные цены на такси. Как Киев вошел в локдаун; старые, страшные и разбиты. Реально ли спасти маленькие вокзалы и железнодорожные станции, сдав их в аренду; туалет на улице, столовая через дорогу — а школа в помещении кафе. Почему так учатся полторы сотни детей на Волыни.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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