Факты ICTV – Выпуск 12:45 (05.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Переяславе-Хмельницком прощаются с 5-летним Кириллом, погибшим от пули полицейских; в Раде рассматривают поправки в закон о Временных следственных комиссиях; крайние полосы на автодорогах в Украине станут уже.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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