Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: под Радой митинг за отставку Арсена Авакова; более полутысячи новых больных коронавирусом в Украине; в семи областях несмотря на ослабление карантина не заработают рестораны, в Смеле четыре сотни медиков без зарплат за май; новые санкции США против российского Северного потока — 2, как они могут похоронить проект Кремля навсегда.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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