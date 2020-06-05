Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.06.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: под Радой митинг за отставку Арсена Авакова; более полутысячи новых больных коронавирусом в Украине; в семи областях несмотря на ослабление карантина не заработают рестораны, в Смеле четыре сотни медиков без зарплат за май; новые санкции США против российского Северного потока — 2, как они могут похоронить проект Кремля навсегда.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-06-05
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