Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смерть военного медика на Донбассе; в Украине 244 новые больные Covid-19, а из-за распространения штамма Дельта, в стране действуют новые правила въезда; потоп, поваленные деревья и отключения электричества. Курортный Бердянск и Одесскую накрыла непогода, Крым также затопило, Украину снова накроют грозовые дожди; заброшенные деревни Карпат.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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