Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Воскресенье, а новых больных много — за сутки зарегистрировали почти 1400 новых случаев Covid-19; пожар в костеле святого Николая — неравнодушные украинцы на восстановление храма всего за сутки собрали 18 млн грн; крупнейший книжный фестиваль Восточной Европы; рыцарские баталии в Луцке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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