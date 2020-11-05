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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (05.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите:Covid-19 бьет рекорды. Опять почти 10 тыс. больных; США подводят итоги президентских выборов; ваш семейный врач уволился и не сообщил об этом. Что делать и почему у нас нельзя заключить декларацию он-лайн; дождевики и резиновые сапоги. Как не промокнуть и что предлагают на отечественном рынке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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