Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Запорожье попрощался с врачом-анестезиологом, которая погибла вместе с тремя своими пациентами во время пожара в областной инфекционной больнице; как контрабандисты перебрасывают сигареты через границу; оккупанты открыли огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного; на юг Украины снова вернулась зима — с самого утра идет снег.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-02-06
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