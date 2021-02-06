Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Запорожье попрощался с врачом-анестезиологом, которая погибла вместе с тремя своими пациентами во время пожара в областной инфекционной больнице; как контрабандисты перебрасывают сигареты через границу; оккупанты открыли огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного; на юг Украины снова вернулась зима — с самого утра идет снег.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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