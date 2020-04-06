Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине начал действовать жесткий карантин; 1 319 больных коронавирусом в Украине, 68 новых случаев за сутки; линия разграничения в Донбассе на карантине, как живут пограничники и местные; украинские авиакомпании несут миллионные убытки из-за карантина.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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