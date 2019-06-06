Факты ICTV – Выпуск 12:45 (06.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: день журналиста. О тех, кто словом может изменить мир и помочь другим; как уберечь себя от туристических мошенников. И что надо проверять, покупая путевку; ночная непогода наделала беды. Украиной прокатились грозы и ливни. 80 населенных пунктов без света.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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