Факты ICTV – Выпуск 12:45 (06.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коммунальная коллизия через субсидии: как ее решить; парковочные инспекторы: Факты ICTV разыскивали тех, кто должен следить за порядком на столичных дорогах; на Волыни в разгаре сезон черники.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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