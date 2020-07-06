Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Мукачево неизвестные обстреляли из гранатомета комплекс отдыха; количество новых инфицированных коронавирусом в Украине резко уменьшилось — зафиксировано 543 случая, 13 человек за сутки умерли; двух российских боевиков ликвидировали и еще двоих ранили, российские террористы восемь раз обстреляли наши позиции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.