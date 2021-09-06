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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: газовые запасы на зиму. Достаточно ли их в Украине и подорожает ли голубое топливо в этом сезоне; масло на вес золота. Почему за год цены выросли вдвое; уникальные росписи и драматическая судьба. 125 лет со дня освящения отмечает Владимирский собор в Киеве; инжир, маракуйя и момордика. Харьковчанин выращивает на огороде экзотические фрукты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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