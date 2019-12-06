Факты ICTV – Выпуск 12:45 (06.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Верховной Раде час вопросов к правительству! какие темы больше всего волнуют нардепов; такой крепкой гривны, как этой осенью, не было с 2016 года. Поэтому украинцы ожидают, что цены от того упадут; он рискуя своей жизнью отвел самолет от жилых домов. В фактах история героического поступка курсанта-летчика Алексея Быченко; украинские водители забывают о авто-аптечке; в кого верят украинцы – в Деда Мороза или Святого Николая.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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