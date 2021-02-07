Факты ICTV — Выпуск 12:45 (07.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Черновцах в торговом центре Майдан прогремел взрыв; российские наемники совершили 13 мощных обстрелов, погибло двое наших бойцов; одесситы массово выходят на митинги — город может потерять жемчужину архитектуры в центре города; Зеленский совершил видеозвонок украинским полярникам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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