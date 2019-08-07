Факты ICTV – Выпуск 12:45 (07.08.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский позвонил Путину в связи с гибелью четырех украинских воинов на Донбассе; в Кропивницком запустили проект дегазации свалки; трогательное воссоединение аргентинско-украинских родственников, которые никогда не виделись.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2019-08-07
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