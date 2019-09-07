Факты ICTV – Выпуск 12:45 (07.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: между Украиной и Россией начался процесс обмена пленными и заключенными; будет ли эффективно работать парламент, если количество избранников сократить до 300; в Днепре открыли мост который ремонтировали три года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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