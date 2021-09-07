Факты ICTV — Выпуск 12:45 (07.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: актуально бюджет, отопительный сезон и закон о борьбе с олигархами. Верховная Рада вернулась к работе; могут перевозить оружие, осуществлять разведку и даже наносить удар. Как во Львове создают боевых роботов; авто будущего на выставке в Мюнхене. Какие супер новинки представили Mercedes и BMW.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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