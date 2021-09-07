Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски
Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (07.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: актуально бюджет, отопительный сезон и закон о борьбе с олигархами. Верховная Рада вернулась к работе; могут перевозить оружие, осуществлять разведку и даже наносить удар. Как во Львове создают боевых роботов; авто будущего на выставке в Мюнхене. Какие супер новинки представили Mercedes и BMW.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (07.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (07.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (06.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (06.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (06.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.09.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (06.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (06.09.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (06.09.2021)
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка