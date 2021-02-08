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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину заметает — на дорогах пробки и аварии, сложная ситуация во многих регионах и столице; законны ли коллекторские методы борьбы с кредитными должниками; две сотни переселенцев из Донбасса живут в модульном городке на Харьковщине; ледник похоронил под собой десятки людей в Индии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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