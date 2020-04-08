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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 200 больных коронавирусом за сутки, количество смертей увеличилось до более 50; во Франции ухудшается ситуация, за сутки умерли более 1 400 человек; медики болеют коронавирусом в Украине; закон о рынке земли, что о земельных перспективах Украины думают эксперты и аграрии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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