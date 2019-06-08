Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое погибших, пятеро раненых. Последние сводки с фронта; непогода досталась Черновицкой области. Ливни затопили село Тисовец, десятки домов теперь отрезаны от мира; феерическая победа. Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро 2020.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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