Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине обнаружили 463 новых случая коронавируса, 9 человек погибли. Больше всего за сутки инфицировалось в Киеве; 8 обстрелов за сутки — российские наемники держат напряжение на фронте. Двое наш военных ранены; из-за эпидемии большинство украинцев будет отдыхать дома и мест для этого есть множество — репортаж с Херсонщины.

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