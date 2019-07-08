Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за обстрелов погиб украинский воин, враг полтора десятка раз атаковал наши позиции; в Киеве стартует саммит Украина-ЕС; уже 11 июля депутаты будут голосовать за новый избирательный кодекс; стихия накрыла Закарпатья – град выпал размером с грецкий орех, а сильный ветер валил даже бетонные столбы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.