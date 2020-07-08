Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар на Луганщине, пять человек погибли, уничтожены сотни домов, Зеленский обещает компенсации; количество новых случаев коронавируса в Украине снова резко возросло; в Харькове проблемы с инсулином, тысячи больных остались без жизненно необходимого препарата; враг совершил шесть обстрелов по нашим позициям, четверо украинских воинов ранены.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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