Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.07.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар на Луганщине, пять человек погибли, уничтожены сотни домов, Зеленский обещает компенсации; количество новых случаев коронавируса в Украине снова резко возросло; в Харькове проблемы с инсулином, тысячи больных остались без жизненно необходимого препарата; враг совершил шесть обстрелов по нашим позициям, четверо украинских воинов ранены.
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2020-07-08
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