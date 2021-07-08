Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 617 новых случаев Covid-19, а Польша вышла на первое место в мире по проценту привитых граждан; на передовой один наш военный ранен, а США требуют от России освободить захваченного в оккупированном Крыму журналиста; в Украине оптимизируют сеть высших учебных заведений.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.