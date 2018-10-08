Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд по делу о государственной измене Януковича. Дебаты продолжаются; мир снова трясет. Подземные толчки на Гаити убили 14 человек. А в Индонезии увеличилось количество жертв; радары на дорогах. В Украине начинается фиксация превышения скорости.

Опубликовано Октябрь, 08 в 14:14



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