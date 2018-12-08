Факты ICTV – Выпуск 12:45 (08.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Николаеве проверяют бомбоубежища и тренируются на случай воздушной атаки; в Италии из-за давки в ночном клубе погибли 6 человек; Нью-Йорк готовится к супер бою украинца Василия Ломаченко.

Опубликовано Декабрь, 08 в 13:44



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