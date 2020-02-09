Факты ICTV – Выпуск 12:45 (09.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники десятком мин накрыли украинские позиции; от коронавируса в Китае погибло уже более 800 человек, инфицированных почти 38 тыс; на Закарпатье задержали людей, подозреваемых в стрельбе в Мукачево.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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