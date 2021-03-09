Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине в ближайшее время заработает центр противодействия дезинформации; в Украине началась третья волна пандемии; на Харьковщине перевернулся микроавтобус с пассажирами; в Киеве у здания Президент Отеля протестовали против судейского съезда; глава европейского агентства лекарственных средств сравнила использования вакцины Спутник-V с русской рулеткой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.