Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за сутки 224 новых больных коронавирусом в Украине, пятеро умерли, общее количество инфицированных приближается к 2 тыс.; как украинцы будут отмечать Пасху в этом году и смогут ли посвятить праздничные корзины; во Франции и США растет число смертей от коронавируса; выдержит ли нагрузку интернет в Украине; малоснежная зима и засуха, будет ли щедрым урожай в этом году.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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