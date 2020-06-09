Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: где в Украине больше всего вспышек Covid-19 и почему ВОЗ говорит об ухудшении ситуации в мире; в США сегодня похоронят Джорджа Флойда — темнокожего, которого задушил полицейский. По миру продолжаются протесты; за лечение оплачено — но не все дождутся. Украинцы, которые планировали лечиться в Индии, попали в ловушку местного законодательства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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