Факты ICTV – Выпуск 12:45 (09.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики распространили в сети видео, как обстреливают мирные кварталы Марьинки; Нацсовет не может сразу лишить телеканал Ньюзван лицензии за намерение провести телемост; в парламенте рассматривают проект нового избирательного кодекса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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