Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар на Луганщине признан чрезвычайной ситуацией регионального уровня, а к тушению огня уже привлекли авиацию; на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения; в Украине зарегистрировано 810 новых случаев заражения коронавирусом; прорыв дамбы в России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.