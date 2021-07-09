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Факты / Видео / Факты. Выпуски
Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за обстрелов на фронте снова погиб украинский военный; в Голосеевском суде столицы выбирают меру пресечения стрелку, который ранил полицейского и еще двух человек; 655 новых случаев Covid зарегистрировано в Украине; мы проверили популярные среди людей магазины конфиската.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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