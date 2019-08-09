Факты ICTV – Выпуск 12:45 (09.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики хотят оккупировать Станицу Луганскую. Выпустили специальный указ. Факты разбирались правда или фейк; в Черкасской области СБУ задержала россиянина. Мужчина планировал диверсию на военном аэродроме; работа кипит, Киев – стоит. Ремонт моста через Русановский пролив – продолжается уже год.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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